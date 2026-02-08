Европейцы не захотели отказываться от российской рыбы Евросоюз увеличил импорт рыбы из России, несмотря на отмену льгот по пошлинам

Страны Евросоюза значительно увеличили импорт российской рыбы, несмотря на трудности в межгосударственных отношениях, заявила в беседе с ТАСС преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина. По ее словам, большая часть экспорта идет в Германию, Нидерланды, Польшу, Францию, Португалию и Испанию.

Основные экспортные позиции России включают филе, мясо рыбы, замороженные, сушеные, соленые и копченые продукты. Например, только продажи филе и мяса рыбы с января по июль 2025 года составили €293,3 млн (26,7 млрд рублей. — NEWS.ru), — уточнила собеседница агентства.

Эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев добавил, что ЕС продолжает оставаться значимым потребителем российской рыбы, несмотря на отмену льгот по пошлинам в 2024 году. Основной вклад в этот феномен внесли успехи российских добытчиков и переработчиков минтая, резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что импорт российского сжиженного природного газа странами Евросоюза по итогам января 2026 года достиг 2,276 млрд кубометров. По данным экспертов, этот показатель обновил второй подряд месячный максимум. Предыдущий рекорд в 2,275 млрд кубометров был установлен в декабре 2025 года.