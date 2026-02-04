Аналитик рассказал, какие страны заинтересованы в российском газе

На фоне отказа Европы от российского газа перспективным рынком для топлива из РФ может оказаться азиатский, сказал в беседе с NEWS.ru аналитик Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, именно на это направление и стоит рассчитывать Москве.

Сегодня 70% мирового сжиженного природного газа (СПГ) потребляют Китай, Индия, Япония и другие страны Азиатско-тихоокеанского региона, — перечислил собеседник.

Фролов выразил мнение, что продавать на восток можно не только СПГ, но и трубопроводный газ. Он напомнил, что в сентябре 2025 года Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», объем прокачки по которому составит 50 млрд кубометров в год.

Это больше, чем мы поставляем за год в Европу, — добавил Фролов.

Ранее министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру заявил, что у Европы есть проблемы с поставками газа, а тарифы на топливо растут после прекращения импорта из России. По его словам, все прогнозы о подрыве европейской конкурентоспособности из-за отказа от российского газа не подтвердились.