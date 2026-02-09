«С тебя 50 тысяч»: как понять, что вас разводят на первом свидании

В России снова активизировались мошенницы: девушки, которые зовут мужчин встретиться в «кафе для своих», после чего заведение выставляет им гигантский счет. По словам юристов, аферистки работают в составе преступных групп. Как действуют обманщицы, как понять, что вас «разводят» на первом свидании, в какие кафе не стоит ходить — в материале NEWS.ru.

Как москвичей обманывают на первом свидании

В NEWS.ru обратился москвич Олег (имя изменено), несколько месяцев назад сходивший на свидание с 22-летней девушкой. По его словам, он познакомился с Яной в интернете. После нескольких дней переписки она предложила ему встретиться в кафе. Это заведение почему-то располагалась в спальном районе Южного округа столицы — в подворотне на цокольном этаже дома.

«Тем вечером я очень устал, у меня не было лишних денег и хотелось просто пообщаться. Я заказал лишь сырную тарелку, затем официант принес кальян», — вспоминает собеседник NEWS.ru.

Чек принесли через несколько часов, продолжил Олег. Оказалось, что он должен заведению 30 тысяч рублей. Охранник наотрез отказался выпускать его из кафе и предложил проводить до банкомата. Девушка сидела, потупив взгляд.

Расплатившись по счету, доверчивый кавалер осознал, что его обманули, а Яна оказалась обычной консуматоршей — так называют тех, кто заманивает мужчин в подставное заведение, где обычный чай может стоить несколько тысяч.

«Я вспомнил, что в этом „кафе“ стакан вина стоил примерно 5 тыс. рублей и каждые 20 минут подходил официант с предложением „повторить“. Тем же вечером девушка заблокировала меня в мессенджерах и перестала выходить на связь», — продолжает Олег.

Раскрыли целую группировку, промышлявшую обманом на свиданиях

Ранее в Санкт-Петербурге силовики накрыли подставное кафе, где банда мошенниц обманывала мужчин. Средний чек после вечера с каждой такой дамой составлял 20–30 тыс. рублей. Рекордной суммой за один вечер стали 380 тыс., а за полгода точка смогла незаконно получить 15 миллионов. В полиции утверждают, что в день на удочку мошенниц попадало в среднем 25 человек.

В то же время жители Казани рассказали журналистам о некой «кальянной», где тарелка с сыром может стоить 3 тыс. рублей, сам кальян — 4 тыс., бокал шампанского — 5 тыс., бутылка шампанского — 20 тыс. Итоговый счет, по их словам, составляет от 30 до 50 тыс. рублей.

По данным СМИ, в Нижнем Новгороде ужин с аферисткой варьировался от 40 до 50 тыс. рублей. Отмечается, что большинство девушек, замешанных в мошенничестве, приехали из столицы и уже ранее попадались на подобных нарушениях. При этом администраторы отказывались показывать чек обманутым мужчинам, твердили, что терминал не работает, настаивали на переводе по номеру телефона или оплате наличными.

Как выглядят кафе, где обманывают на первом свидании

Консуматорши обычно работают совместно с администрациями баров и кальянных. Как правило, в подобных заведениях всегда мало посетителей и попасть в них можно только по пропускам, раскрыл в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев.

«Как правило, это два полутемных соединенных помещения в подвале. В одном работают „повара“ — нарезают фрукты и разливают алкоголь без лицензии, во втором — столы, стулья и приглушенный свет, чтобы человек не обратил внимание на цены в меню», — прокомментировал Лунев.

В заведение набирают девушек, и они приступают к «работе»: в интернете знакомятся с парнями и завлекают их, высасывая деньги. По словам юриста, первоначально их могут убедить, что это легкий и безопасный способ заработка — нужно заманивать в кафе гостей, чтобы они заказывали больше еды. После того как у девушки начинает все получаться, ей могут заявить: «Теперь мы повязаны. Если не будешь с нами работать, мы тебя сдадим».

«Если после предъявления крупного счета мужчина скажет, что у него нет всей этой суммы, ему могут „пойти навстречу“ и сказать: „А сколько у тебя есть? Заплати все — и будешь свободен“», — прокомментировал Лунев.

Как выглядят девушки, обманывающие на первом свидании

Насторожиться стоит, если девушка из приложения для знакомств предлагает провести первое свидание не в сетевом заведении, а в «очень уютном проверенном местечке для своих», сообщила в беседе с NEWS.ru профессиональная сваха Галина Карасева. Прежде чем соглашаться на предложение, стоит пробить кафе в поисковике. Может оказаться, что об этом заведении нет никакой информации на картах или отзывы о нем не очень хорошие.

«Еще один повод задуматься — поведение девушки при встрече. Если тема денег и богатых родственников всплывает в первые минуты разговора, ясно, что молодому человеку придется раскошеливаться», — отметила сваха.

Если на свидании девушка заказывает самые дорогие блюда или алкоголь, это тоже может стать тревожным звоночком, предупредила в беседе с NEWS.ru психолог Эльвира Жданова. По ее словам, такие леди могут выглядеть и вести себя вульгарно и вызывающе.

«Увидев реакцию мужчины на крупный счет, консуматорши могут начать его „продавливать“ и унижать. Они говорят: „Ты что, не мужик, раз не можешь заплатить?“. Или, напротив, пытаются умаслить: „Ты же такой добрый, щедрый, купишь мне еще больше и это оплатить сможешь“», — раскрыла психолог.

Какое наказание может быть за обман на первом свидании

По словам Лунева, распознать мошенниц может быть сложно: консуматорша, скорее всего, никогда не признает, что привела «жертву» в заведение, чтобы развести на деньги. Сотрудники и руководство в свою очередь заявят, что видят ее впервые.

«На практике весь этот „черный“ бизнес подразумевает нарушение нескольких статей Уголовного кодекса. Во-первых, 159 УК РФ (мошенничество). Когда клиент отказывается платить баснословные суммы, у него начинают вымогать деньги, угрожая расправой, — это статья 163 УК РФ (вымогательство) и не выпускают из заведения 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)», — продолжил собеседник NEWS.ru.

По его словам, по всей совокупности статей консуматорши могут получить до десяти лет лишения свободы.

Как не лишиться крупной суммы на первом свидании

По словам Лунева, заведение для первого свидания нужно выбирать самостоятельно. Если же девушка настойчиво приглашает в одну и ту же забегаловку, можно предложить ей оплатить счет за себя и посмотреть на реакцию. Он подчеркнул, что лучше знакомиться на через интернет, а вживую, в театрах, музеях, на каких-то выставках.

Жертвами «брачных аферистов» могут стать и женщины, заметила Карасева. При этом отличить мошенников-мужчин — консуматоров — может быть сложнее. Их еще называют «тарелочниками» за то, что питаются за счет женщин в кафе, не вступая при этом в отношения.

«Как правило, такие люди очень хорошо одеты, язык у них подвешен. Потому на первом свидании никому не рекомендуется налегать на еду и питье. Лучше заранее предупреждайте, что счет раздельный», — посоветовала сваха.

