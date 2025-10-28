Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 03:20

Психолог дала совет мужчинам, как не стать жертвами консуматорш

Психолог Дубасова: предложение разделить счет разоблачит консуматоршу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Предложение разделить оплату счета в ресторане является одним из самых эффективных способов разоблачения так называемых консуматорш — женщин, намеренно вводящих мужчин в заблуждение с целью получить с них завышенную оплату в заведении, заявила NEWS.ru психолог Ольга Дубасова. По ее словам, случаи «романтического лохотрона» все чаще фиксируются в Москве.

Москвичей все чаще предупреждают о новом виде мошенничества — романтическом лохотроне, где под видом симпатичных девушек скрываются обычные консуматорши. Как не стать их жертвой? Определите ее интерес до встречи. Искренняя девушка будет интересоваться вами, а не вашим доходом. Назначайте первое свидание на нейтральной территории. Позовите ее в кофейню или бар с демократичными ценами. Предложите раздельный счет. Это простой способ проверить ее намерения. Искренний человек отнесется к этому спокойно, а консуматорша, скорее всего, покажет недовольство, — пояснила Дубасова.

Она подчеркнула, что мужчинам не следует поддаваться на манипуляции и необходимо твердо обозначать свои финансовые границы. Психолог также посоветовала ценить собственную личность выше, чем одобрение малознакомого человека.

Как еще не стать жертвой консуматорши? Не поддавайтесь на манипуляции. Фразы вроде: «Ты же мужчина, не позорься» или «Я думала, ты щедрый» — это инструмент давления. Вежливо, но твердо дайте понять, что ваши финансовые границы уважают. Цените себя, а не ее одобрение. Помните: вы ничем не обязаны малознакомому человеку, — резюмировала Дубасова.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что фиксирование стоимости блюд и услуг до оформления заказа поможет избежать схем с участием консуматорш. По его словам, действия таких женщин могут квалифицироваться как мошенничество.

психологи
женщины
советы
мужчины
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
