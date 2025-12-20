Новый год-2026
20 декабря 2025 в 14:26

Минюст США завершил публикацию материалов по делу Эпштейна

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press
Минюст США завершил масштабную публикацию документов, связанных с уголовным делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле несовершеннолетними. Общий объем материалов, обнародованных на сайте ведомства, оценивается в сотни тысяч страниц.

В материалах есть фотографии самого Эпштейна, а также бывшего президента США Билла Клинтона, в том числе в бассейне с женщинами, и покойного музыканта Майкла Джексона. При этом многие фото сильно отредактированы, а на некоторых снимках изображены люди со скрытыми лицами. В Минюсте объяснили, что затемняют лица всех женщин на фотографиях с Эпштейном в качестве меры защиты жертв.

Ранее сообщалось, что в таунхаусе Эпштейна в Нью-Йорке был обнаружен провокационный портрет Клинтона. Политик изображен в знаменитом синем платье своей бывшей стажерки Моники Левински. Портрет был написан австралийской художницей и продан на аукционе в 2012 году за $1300.

До этого стало известно, что в ходе расследования скандального дела финансиста появились сканы документов нескольких украинок и одной россиянки. Личные данные владелиц были скрыты, за исключением графы «пол», где во всех случаях указан женский. База данных включает и другие удостоверения личности, например, гражданок Чехии, Литвы, Италии и ЮАР.

США
документы
Джеффри Эпштейн
Минюст
