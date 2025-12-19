В деле Эпштейна всплыли сведения о россиянке и украинках РИАН: в базе данных по делу Эпштейна появились паспорта россиянки и украинок

В ходе расследования скандального дела финансиста Джеффри Эпштейна появились сканы документов нескольких женщин из Украины и россиянки, передает РИА Новости со ссылкой на материалы, опубликованные демократами из комитета Палаты представителей США. Среди этих файлов обнаружены фотографии трех украинских и одного российского паспорта.

Личные данные владелиц были скрыты, за исключением графы «пол», где во всех случаях указан женский. База данных включает и другие удостоверения личности, например, гражданок Чехии, Литвы, Италии и ЮАР.

Ранее члены надзорного комитета палаты представителей США сообщили о появлении в деле финансиста новых 95 тыс. фотографий. По мнению парламентариев, эти материалы способны прояснить круг общения бизнесмена. Демократы в комитете заявили, что снимки извлечены из его личного архива и были созданы в принадлежавших ему владениях.

Позже стало известно, что бывшего президента США Билла Клинтона и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон могут привлечь к ответственности за неуважение к Конгрессу, если они откажутся давать показания по делу Джеффри Эпштейна. Председатель комитета палаты представителей Джеймс Комер планирует вновь направить им повестки в начале следующего года.