Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 13:55

В МИД РФ сообщили о преступных приказах командования ВСУ в Курской области

Мирошник сообщил, что командование ВСУ приказывало «обнулять всех» под Курском

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Командиры военнослужащих ВСУ отдавали подчиненным приказ «убивать всех» в курском приграничье, сообщил в интервью NEWS.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом, по его словам, свидетельствуют данные радиосвязи ВСУ, которую удалось перехватить.

У нас есть радиоперехваты, где их (военнослужащих ВСУ. — NEWS.ru) командиры четко приказывают — заходите в населенный пункт и обнуляете всех, кто говорит по-русски. Я вам цитирую вот этих украинских боевиков. По сути, приходишь, кого увидел, того и убиваешь, — отметил Мирошник.

Он подчеркнул, что это и есть геноцид, который ВСУ развернули в Курской области, а до этого в Донбассе против русскоязычного населения.

Ранее Мирошник рассказал, что изнасиловавший в Курской области местную жительницу и впоследствии взятый в плен военнослужащий ВСУ по фамилии Пабрисенко на допросе заявил, что «давно не имел отношений с женщинами». Собеседник добавил, что Пабрисенко не выглядел человеком, который раскаивается в совершенных действиях.

Также он раскрыл фамилии фигурантов списков Генпрокуратуры РФ, обвиняемых в геноциде русскоязычного населения на территории Украины и России. В эти списки попали президент Украины Владимир Зеленский, глава ГУР Кирилл Буданов, главком ВСУ Александр Сырский и еще 38 украинских политиков.

Специальная военная операция
Курская область
преступления
ВСУ
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники
Пенсионерка не смогла вернуть проданную «однушку» по «схеме Долиной»
Онколог ответил, почему операция могла не спасти Лобоцкого от рака
Путину вручили целую корзину с выпечкой из пекарни «Машенька»
Сильная метель и холод до –25? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Белоусов принял участие в новогодней «Елке желаний»
Названо место прощания с актером Лобоцким
Звезда YouTube Пол уехал в больницу с тяжелой травмой после боя с Джошуа
Очевидцы засняли охваченное огнем кафе в Киеве
Лавров рассказал об одном предложении России странам Африки
Минюст США завершил публикацию материалов по делу Эпштейна
ФИФА переписала гол 20-летней давности на Кержакова
В Киеве раскрыли, во сколько обойдутся Украине выборы
Виктория Боня восхитилась дочкой из-за мышления миллионера
Россиянам дали прогноз по ценам на жилье
Россиянин выследил и зарезал молодую стюардессу в одном из отелей в Дубае
В МИД сообщили о попытках ВСУ создать «зону убийств» в Курском приграничье
Молодая пара разбилась в ДТП из-за уходившего от погони пьяного водителя
В МИД РФ сообщили о преступных приказах командования ВСУ в Курской области
Женщина увидела в нашествии блох демонический ритуал
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.