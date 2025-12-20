В МИД РФ сообщили о преступных приказах командования ВСУ в Курской области Мирошник сообщил, что командование ВСУ приказывало «обнулять всех» под Курском

Командиры военнослужащих ВСУ отдавали подчиненным приказ «убивать всех» в курском приграничье, сообщил в интервью NEWS.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом, по его словам, свидетельствуют данные радиосвязи ВСУ, которую удалось перехватить.

У нас есть радиоперехваты, где их (военнослужащих ВСУ. — NEWS.ru) командиры четко приказывают — заходите в населенный пункт и обнуляете всех, кто говорит по-русски. Я вам цитирую вот этих украинских боевиков. По сути, приходишь, кого увидел, того и убиваешь, — отметил Мирошник.

Он подчеркнул, что это и есть геноцид, который ВСУ развернули в Курской области, а до этого в Донбассе против русскоязычного населения.

Ранее Мирошник рассказал, что изнасиловавший в Курской области местную жительницу и впоследствии взятый в плен военнослужащий ВСУ по фамилии Пабрисенко на допросе заявил, что «давно не имел отношений с женщинами». Собеседник добавил, что Пабрисенко не выглядел человеком, который раскаивается в совершенных действиях.

Также он раскрыл фамилии фигурантов списков Генпрокуратуры РФ, обвиняемых в геноциде русскоязычного населения на территории Украины и России. В эти списки попали президент Украины Владимир Зеленский, глава ГУР Кирилл Буданов, главком ВСУ Александр Сырский и еще 38 украинских политиков.