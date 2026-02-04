Что будет с ценами на авто в 2026-м: стоит ли торопиться с покупкой машины

В прошлом году многие автомобильные компании давали большие скидки покупателям. Некоторые машины можно было купить дешевле на 300 и даже 500 тыс. рублей. Что будет с ценами в 2026 году, будут ли машины и дальше дешеветь или, наоборот, они подорожают — в материале NEWS.ru.

Каким будет 2026 год для авторынка РФ

В прошлом году российский автомобильный рынок переживал нелегкие времена — по данным агентства «Автостат», всего было продано 1,33 млн новых автомобилей, что на 15,6% меньше, чем в 2024-м. И это несмотря на то, что многие компании, которые официально поставляют свои машины в Россию, давали скидки и предлагали различные мотивационные программы — например, беспроцентные кредиты или бонусы при покупке в трейд-ин.

2026 год, по оценкам экспертов, также будет трудным. Причина заключается в первую очередь в высоких ценах на автомобили и ключевой ставке Центробанка, которая делает кредиты дорогими. По данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), средневзвешенная цена автомобиля в России в 2025 году составляла 3 540 000 рублей. Это на 21% больше, чем в 2023 году, и на 6% больше, чем в 2024-м.

Однако в 2026 году цены с большой вероятностью лишь вырастут, что негативно отразится на продажах. «У нас в начале года в очередной раз повысился утильсбор, и теперь он на самые обычные машины составляет 801 тыс. руб. Вдобавок плюс 2% к НДС. Начало 2026 года показывает, что уже за январь все цены выросли от 1,5 до 3% на многие модели. Традиция поднимать цены с 1 января никуда не делась», — пояснил NEWS.ru автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как изменились цены на авто в РФ в начале 2026-го

Согласно данным агентства «Автостат», только за период с 1 по 15 января 2026 года 28 компаний повысили стоимость одной или нескольких моделей. Например, выросли цены у Belgee, Changan, Chery, Geely и других компаний. Подорожала и Lada: стоимость внедорожников Niva Legend и Niva Travel увеличилась в среднем на 1,8% и 1,9% соответственно, а базовая Granta прибавила в цене сразу 13% (теперь 850 тыс. руб.), Lada Iskra подорожала в среднем на 1,8%. При этом надо отметить, что удлиненный седан Lada Aura, наоборот, подешевел на 14%, или 354 тыс. руб.

Одновременно с повышением цен из-за утильсбора и НДС стоимость машин для покупателя может вырасти еще и из-за того, что дилеры в 2026 году прекратят давать большие скидки. Это связано с тем, что у продавцов будут заканчиваться ранее ввезенные машины 2024 и 2025 годов. А автомобили 2026 года выпуска уже окажутся сильно дороже.

«В начале прошлого года у многих дилеров было 3-4 склада автомобилей, которые надо было оплатить. Производитель дает отсрочку максимум на месяц-два, а затем дилеры, как правило, должны рассчитаться. И они стали продавать машины со скидками, которые мы и увидели в начале 2025-го. В настоящее время запасы машин составляют в среднем 1-2 склада», — заявил на пресс-конференции по итогам 2025 года президент РОАД Алексей Подщеколдин.

Но пока покупатели еще не ощутили в полной мере эффект от повышения утильсбора, который был в конце 2025 и начале 2026 года. Однако скоро дилеры будут вынуждены переписывать цены. «Прогноз на год — примерно плюс 10%. Основной скачок цен будет где-то к весне, потому что к тому времени уже закончатся автомобили, произведенные и завезенные в 2025 году. И надо быть готовым к тому, что цены вырастут», — уверен Игорь Моржаретто.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему в России автомобили дороже, чем в Китае

По словам главы РОАД Алексея Подщеколдина, высокие цены на автомобили в России объясняются в первую очередь большими налогами. Сейчас неплохой седан или кроссовер стоит в Поднебесной около 900 тыс. юаней или около 1 млн рублей. Однако в России такой автомобиль стоит уже заметно больше 2 млн рублей. Во многом именно за счет налогов и сборов — на них приходится сразу 44% от итоговой цены китайского автомобиля. Еще 13% — это доставка, а дилеры и дистрибьюторы забирают себе еще по 5–6%.

Компоненты цены импортного автомобиля в 2026 году (данные РОАД)

Стоимость автомобиля в Китае — 900 000 руб.

Таможенный сбор — 4924 руб.

Таможенная пошлина — 135 000 руб.

НДС — 223 713 руб.

Акциз — 9540 руб.

Утильсбор — 800 900 руб.

Доставка — 350 000 руб.

Маржа дистрибьютора — 150 000 руб.

Маржа дилера — 130 000 руб.

Что может повлиять на сдерживание цен на автомобили

Однако даже если цены на автомобили и повысятся, то это не значит, что авторынок умрет. «В этой ситуации немножко радует, что вполне возможно будет снижаться учетная ставка Центробанка — по некоторым прогнозам, до 12 к концу года. А это значит, что более доступными станут кредиты. Ну и плюс производители будут частично компенсировать проценты по автозайму, что сделает их более привлекательными. Эта тенденция была в 2025 году, и я надеюсь, продолжится в 2026-м», — пояснил Игорь Моржаретто.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, есть надежда на то, что китайские компании все больше машин будут собирать в России. Хотя рассчитывать на то, что автомобили местной сборки резко подешевеют, не стоит.

«Проблема „утиля“ меньше касается произведенных в России автомобилей. Но понятно, что машины всех китайских брендов не будут локализованы. Да и те, кто наладил сборку в России, стремятся обратить экономию в свою пользу, и понять их можно. Полноценное производство требует больших инвестиций, их надо возвращать. Поэтому новостей о том, что после запуска производства цены на конкретную модель резко упали, почти нет. Это бизнес, а не благотворительность», — рассказал NEWS.ru шеф-редактор автомобильного маркетплейса FRESH Сергей Шерстенников.

Что лучше: ждать снижения цены или покупать машину сейчас

По мнению большинства опрошенных NEWS.ru экспертов, если вы хотите купить автомобиль, то лучше с этим не затягивать — дешеветь автомобили в 2026 году не будут.

«Ощутимого падения цен, которое порадовало потребителей в первой половине 2025 года, вы вряд ли дождетесь. Тогда на рынок давили огромные запасы заранее ввезенных автомобилей. Сейчас склады изрядно „посушены“, при такой ставке Центрального банка держать автомобили про запас слишком накладно. Те скидки как раз и объяснялись желанием освободить площадки и разморозить оборотные средства», — пояснил Сергей Шерстенников.

​​Читайте также:

Утильсбор, штрафстоянки, детское кресло: изменения для водителей в 2026-м

Внезапные зимние штрафы: что надо знать о скрытых ловушках на дороге

Легенда возвращается: какие выпустят машины «Волга», при чем тут «китайцы»

Как вас обманывают с ОСАГО: составлен список самых опасных уловок аферистов