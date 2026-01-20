В Госдуме рассказали, какие расходы не вырастут после повышения НДС Депутат Разворотнева: плата за содержание общедомового имущества не изменится

Плата за содержание общедомового имущества не изменится после повышения НДС, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Она отметила, что такие решения принимаются только жителями.

Пока жители не примут решение об увеличении платы, какие бы налоги ни платили управляющие компании, как бы они ни переходили с упрощенки на НДС, они не имеют права в одностороннем порядке увеличивать плату за содержание, — рассказала Разворотнева.

Как подчеркнула депутат, существует риск, что управляющим компаниям перестанет хватать денег для обслуживания дома. По ее словам, финансовая нагрузка на такие организации также вырастет из-за повышения минимального размера оплаты труда.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев рассказал, что в России с марта пени за просрочку оплаты ЖКХ будут начисляться с 16-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты. Он напомнил, что с 1 марта крайний срок оплаты будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, чтобы россияне могли погасить долги после получения зарплаты.