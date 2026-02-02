Хинштейн пропустит годовщину освобождения Курска из-за травм

Мероприятия, приуроченные к освобождению Курска от немецко-фашистских захватчиков, пройдут без губернатора Курской области Александра Хинштейна, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Отмечается, что глава региона лечится после ДТП.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн не сможет очно принять участие в мероприятиях, приуроченных к освобождению города Курска от немецко-фашистских захватчиков в связи с полученными травмами и прохождением курса лечения, — рассказали в пресс-службе.

Авария произошла в четверг, 22 января. Губернатор планировал посетить Конышевский район, однако из-за неблагоприятных погодных условий автомобиль потерял управление на опасном участке трассы и его выбросило на обочину.

Тогда Хинштейна прооперировали врачи. Он сообщил, что получил перелом бедренной кости в результате удара. Кроме того, он сообщил, что врачи диагностировали у него еще три перелома ребер и повреждения двух поперечных отростков позвонка.