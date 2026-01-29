Хинштейн рассказал о новых травмах после ДТП Хинштейн рассказал, что вместе с бедренной костью у него сломаны три ребра

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал в Telegram-канале, что ему диагностировали еще три сломанных ребра и два поврежденных поперечных отростка позвонка. До этого было известно только о переломе бедренной кости.

Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно, и реабилитация займет определенное время, — сказал Хинштейн.

Губернатор находится на лечении в областной клинической больнице. Он отметил, что, несмотря на свое состояние, он внимательно следит за развитием событий в регионе и держит руку на пульсе. Хинштейн также заявил, что вместе с медиками предпримет все необходимые меры для скорейшего восстановления и возвращения к полной рабочей активности.

Авария произошла в четверг 22 января. Губернатор планировал посетить Конышевский район, однако из-за неблагоприятных погодных условий автомобиль потерял управление на опасном участке трассы и его выбросило на обочину.