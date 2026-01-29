Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 17:56

Хинштейн рассказал о новых травмах после ДТП

Хинштейн рассказал, что вместе с бедренной костью у него сломаны три ребра

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал в Telegram-канале, что ему диагностировали еще три сломанных ребра и два поврежденных поперечных отростка позвонка. До этого было известно только о переломе бедренной кости.

Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно, и реабилитация займет определенное время, — сказал Хинштейн.

Губернатор находится на лечении в областной клинической больнице. Он отметил, что, несмотря на свое состояние, он внимательно следит за развитием событий в регионе и держит руку на пульсе. Хинштейн также заявил, что вместе с медиками предпримет все необходимые меры для скорейшего восстановления и возвращения к полной рабочей активности.

Авария произошла в четверг 22 января. Губернатор планировал посетить Конышевский район, однако из-за неблагоприятных погодных условий автомобиль потерял управление на опасном участке трассы и его выбросило на обочину.

Курская область
губернаторы
Александр Хинштейн
переломы
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд приостановил дело экс-чиновника из-за отправки на фронт
Etherium, прогнозы, дырявые носки: кто такой Виталий Бутерин
Садовод назвала растения, которые стоит посадить в начале февраля
Индийцы рассказали неожиданную деталь о смертельном вирусе Нипах
Любимова раскрыла, сколько кинотеатров открыто на освобожденных территориях
Политолог объяснил, почему Маск решил вернуться в политику
Умер актер из сериала «Морские дьяволы»
Няня залила в рот ребенка жидкость для очистки труб и попала под суд
Россия оказалась в одном из черных списков ЕС
Наемник ВСУ подстрелил сослуживца из Канады за фразу по-русски
Стало известно решение суда в отношении рекордсмена по взятке в МВД
«Другого клуба нам не надо»: фанаты спасают «Крылья Советов» от долгов
Дроны дотянулись до F-16: как «Рубикон» разнес истребитель США на Украине?
Слово на букву «ш» стало последним: должника убили в лесу Ленобласти
Екатеринбуржца «воскресили» через суд и назначили компенсацию
«Висит на волоске»: в Европе описали положение Украины
Лавров сделал неожиданное заявление о Башаре Асаде
ЕС тревожила растущая зависимость от американского СПГ
Евросоюз признал иранский КСИР террористической организацией
«Не в наших традициях»: Лавров о содержании переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.