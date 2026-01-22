Российский губернатор попал в ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что попал в ДТП. По его словам, он находится в больнице, но все обошлось без серьезных последствий. Никто не пострадал.

Сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину, — отметил он.

