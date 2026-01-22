Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 13:29

Российский губернатор попал в ДТП

Губернатор Курской области Хинштейн попал в ДТП

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что попал в ДТП. По его словам, он находится в больнице, но все обошлось без серьезных последствий. Никто не пострадал.

Сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину, — отметил он.

До этого Хинштейн сообщил, что супруга осужденного экс-депутата Светлана Васильева добровольно сложила полномочия депутата городского собрания. Он охарактеризовал этот поступок как «единственно верный выбор». По словам главы региона, она предпринимала попытки «прикрыть от закона» своего мужа.

Ранее пенсионерка получила тяжелые травмы в результате наезда автобуса на пешеходном переходе в Каменске-Уральском Свердловской области. От силы удара пострадавшую отбросило на несколько метров по проезжей части. На момент аварии в салоне автобуса находилось 20 пассажиров, никто из них не пострадал. По факту ДТП назначена служебная проверка.

Александр Хинштейн
ДТП
Курская область
губернаторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо главное назначение новых российских многопульных патронов
«Прощай, друг»: скончалась музыкальный редактор шоу «Голос»
В «Автодоре» высказались о тарифах на платных трассах
Дружба с Джоли, иск в суд, новый парень: как живет Люся Чеботина
Политолог назвал основные темы будущих переговоров Уиткоффа и Путина
Аршин, сажень, верста и локоть: сколько это в современных мерах
Шесть человек погибли при взрыве на металлургическом заводе
Спецпосланник Трампа раскрыл амбициозные планы нового Совета мира
«Как брассом через Москву-реку»: Шойгу о соревнованиях в Антарктиде
Цены на занятия в российских фитнес-клубах могут стать прозрачнее
Убивший девочку-подростка россиянин рассказал о событиях того дня
В Гренландии назвали главный источник дохода острова
«Вскрыть факты»: найден способ переманить гренландцев на сторону Трампа
Перечислены продукты, сокращающие и продлевающие жизнь
«Тяжелое наследие»: названы отрасли, которые ждет экономический кризис
Как справиться со смертью питомца: помощь себе и близким в горе
Академик РАН раскрыл, как хронический стресс влияет на здоровье
Камерунский футболист рассказал, как включал партнерам песню «Я — русский»
Читатели «Авто Mail» выбрали лучшие автомобили 2025 года
Названы два фактора, влияющие на активное долголетие
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов
Общество

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.