21 января 2026 в 12:49

На Урале автобус влетел в 80-летнюю пенсионерку на «зебре»

В Каменске-Уральском автобус сбил пенсионерку на переходе

Фото: t.me/gibdd_66
Пенсионерка получила тяжелые травмы в результате наезда автобуса на пешеходном переходе, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. ДТП произошло днем 21 января в Каменске-Уральском на проспекте Победы.

По предварительной информации, 46-летний водитель автобуса марки «НефАЗ», двигаясь по установленному маршруту № 11, совершил наезд на 80-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, — сказано в сообщении.

От силы удара пострадавшую отбросило на несколько метров по проезжей части. В результате пенсионерка получила травмы головы и была экстренно доставлена в больницу.

По данным ГАИ, на момент аварии в салоне автобуса находилось 20 пассажиров, никто из них не пострадал. По факту ДТП назначена служебная проверка.

Ранее водитель из Кумертау, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости сбил мать с двумя малолетними дочерьми на нерегулируемом пешеходном переходе. Как рассказали в Госавтоинспекции Башкирии, удар пришелся по санкам. В результате дети попали в больницу с травмами, у старшей девочки многочисленные ушибы.
