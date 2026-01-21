На Урале автобус влетел в 80-летнюю пенсионерку на «зебре»

Пенсионерка получила тяжелые травмы в результате наезда автобуса на пешеходном переходе, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. ДТП произошло днем 21 января в Каменске-Уральском на проспекте Победы.

По предварительной информации, 46-летний водитель автобуса марки «НефАЗ», двигаясь по установленному маршруту № 11, совершил наезд на 80-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, — сказано в сообщении.

От силы удара пострадавшую отбросило на несколько метров по проезжей части. В результате пенсионерка получила травмы головы и была экстренно доставлена в больницу.

По данным ГАИ, на момент аварии в салоне автобуса находилось 20 пассажиров, никто из них не пострадал. По факту ДТП назначена служебная проверка.

