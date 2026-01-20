Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 16:50

Пьяный водитель сбил мать с двумя детьми на пешеходном переходе и скрылся

Пьяный водитель сбил мать с двумя детьми в Башкортостане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Водитель из Кумертау, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости сбил мать с двумя малолетними дочерьми на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в Госавтоинспекции Башкортостана. Удар пришелся по санкам. В результате дети попали в больницу с травмами, у старшей девочки многочисленные ушибы.

Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не сбавляя скорости совершил наезд на маму с двумя малолетними дочерьми, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель не оказал помощи пострадавшим и скрылся с места аварии. Полицейским удалось найти брошенный неподалеку автомобиль, а позже и его 23-летнего владельца. Мужчина уже признал вину, его заключили под стражу.

Ранее в Челябинской области 13 пассажиров и водитель рейсового автобуса пострадали в ДТП с участием двух грузовиков на автодороге в Коркинском округе. Получивших травмы доставили в больницу для обследования.

ДТП
аварии
наезды
пьяные
аресты
дети
пешеходы
Башкортостан
