Золото обвалилось до $4700 за унцию: это крах или шанс купить дешевле?

Золото обвалилось до $4700 за унцию: это крах или шанс купить дешевле?

Золото традиционно считается одним из надежных защитных активов. Однако драгоценный металл, привлекавший повышенное внимание в начале года, неожиданно показал резкое падение. В конце января цена унции достигала исторического максимума в $5626, а к началу февраля рухнула до $4700. Что стоит за такой волатильностью золота и можно ли рассматривать текущее снижение как возможность для инвестиций — в материале NEWS.ru.

Чем можно объяснить резкое падение стоимости золота

На азиатских торгах 2 февраля после резкого обвала золоту удалось частично отыграть позиции. Котировки поднялись до $4750 (более 364 тысяч рублей) за унцию, хотя это все еще примерно на 3% ниже уровня, с которого начинались торги в этот день. Серебро также сократило свои потери, вернувшись к цене $82 (около 6285 рублей) за унцию, его падение составило около 3,4%.

Как пояснил NEWS.ru замдиректора Центра коммуникаций и цифровых решений, руководитель направления исследований Школы управления Сколково Владимир Коровкин, золото выглядело переоцененным, туда пришло слишком много непрофессиональных инвесторов.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, значительная часть финального роста золота была спекулятивной, так что текущее охлаждение эксперт считает закономерным после перегрева.

С середины 2024 года золото росло почти непрерывно. За 2025 год оно прибавило больше 64%, а в конце января 2026 года унция впервые в истории достигла $5600, напомнил NEWS.ru управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Это впечатляющее ралли было обеспечено комплексом факторов: геополитической напряженностью, масштабными закупками золота центральными банками и, что существенно, опасениями за независимость Федеральной резервной системы США. На фоне ослабления доллара инвесторы искали надежную альтернативу, и золото казалось универсальным ответом на все вызовы, пояснил аналитик.

Фото: Xinhua/Liu Yanan/Global Look Press

«Перелом произошел 30 января, когда Дональд Трамп объявил кандидатом на пост главы ФРС Кевина Уорша. Для рынка это стало холодным душем, — отметил Астафьев. — Уорш, бывший член совета управляющих ФРС, известен как сторонник жесткой монетарной политики и сокращения баланса регулятора. Его потенциальное назначение прямо противоположно тому сценарию, на котором и строилось золотое ралли».

Доллар практически мгновенно отреагировал укреплением. Это, в свою очередь, спровоцировало массовое закрытие позиций инвесторов, которые использовали кредитное плечо (когда для сделки используют заемные средства). Результатом стал обвал цен: золото потеряло около 9% за торговую сессию, показав худший однодневный результат с 1983 года. Серебро рухнуло еще сильнее — его падение превысило 30% за день, что стало максимальным суточным снижением с 1980 года.

Как это связано с золотовалютными резервами России

Ключевым фактором, ускорившим рост цен на золото после 2022 года, стало замораживание золотовалютных резервов РФ недружественными странами, уверен заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.

Эта мера наглядно продемонстрировала уязвимость традиционных валютных резервов и спровоцировала структурные изменения в политике центробанков по управлению международными активами, отметил собеседник NEWS.ru.

«В результате денежные регуляторы ряда государств, прежде всего стран с формирующимися рынками и государств вне доллароцентричной финансовой системы, начали последовательно увеличивать долю монетарного золота в структуре своих резервов», — пояснил он.

По мнению эксперта, эта тенденция носит устойчивый характер и, вероятно, усилится в среднесрочной перспективе. Рост институционального спроса со стороны центробанков происходит на фоне ограниченного предложения: мировая добыча золота остается относительно стабильной — около 3000 тонн в год. Существенно нарастить объемы добычи в обозримой перспективе объективно сложно, что создает дополнительное ценовое давление на рынок, добавил Косов.

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Что будет дальше с ценами на золото

По оценкам аналитиков J.P. Morgan, центральные банки мира в 2026 году продолжат политику дедолларизации и могут закупить около 800 тонн золота. Этот структурный спрос остается ключевым ценовым драйвером на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности и растущей долговой нагрузки развитых экономик.

Крупные финансовые институты сохраняют оптимистичные прогнозы: аналитики Deutsche Bankи J.P. Morgan ожидают, что к концу 2026 года цена унции может достичь отметки в $6000–6300.

Эксперты также обращают внимание на пример России. К концу декабря 2025 года объем ее международных резервов достиг рекордных $763,9 млрд, при этом доля золота в их структуре составила 43%, или около $326 млрд в стоимостном выражении. Физический запас металла, превышающий 2300 тонн, полностью хранится на территории страны, в отличие от ее замороженных валютных активов на Западе.

Васильев до конца года ожидает возвращения золота в диапазон $5500–6000 за унцию.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Стоит ли вкладывать в золото теперь

Эксперты считают, что золото по-прежнему остается надежным защитным активом. Как отметил Денис Астафьев, после недавнего падения цены стали более привлекательными для покупки, чем на пике в конце января.

Если говорить о долгосрочных вложениях, то эксперты, как правило, рекомендуют держать в золоте около 5% от общего портфеля, добавил аналитик Васильев.

Но важно понимать свои цели и готовность к риску. Цена может продолжать резко колебаться, и игра на этих движениях — по сути, азартная ставка, где все зависит от непредсказуемых эмоций рынка, предупредил Коровкин.

Что касается прогнозов, то Михаил Косов выделяет два сценария. Если текущая ситуация в мире сохранится, золото, скорее всего, останется дорогим, периодически обновляя рекорды. Если дедолларизация ускорится и центробанки продолжат активно скупать металл, то к концу 2026 года цена может резко подняться до $7000 за унцию и даже выше.

Читайте также:

Цена на золото рухнула до минимума

Куда вложить деньги в 2026-м, чтобы они приносили прибыль: все варианты

Цены на золото бьют рекорды: стало ли оно выгоднее банковских вкладов