Цены на золото бьют рекорды: стало ли оно выгоднее банковских вкладов

Биржевая цена на золото обновила рекорд, впервые в истории превысив $4150 за тройскую унцию. По оценкам ЦБ, в сентябре драгметалл стал самым доходным активом на российском рынке. В целом в последние годы он демонстрирует устойчивый рост. NEWS.ru рассказывает, не поздно ли еще вкладываться в золото и на сколько это выгоднее, чем хранить деньги на банковском вкладе.

Как росли цены на золото в последнее время

Цены на золото продолжают обновлять исторические максимумы. На торгах во вторник, 14 октября, котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex выросли на 1,2% и на пике (по состоянию на 07:14 мск) достигли $4182,4 за унцию. Выше $4150 за унцию цены на золото поднялись впервые в истории.

Предыдущий рекорд котировки на золото установили накануне. В понедельник, 13 октября, впервые в истории цены на золото превысили $4100 за унцию.

Драгоценные металлы подорожали до новых рекордных уровней, после того как президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт из Китая в размере 100% сверх тех, которые действуют сейчас.

Какую доходность золото приносит сегодня

По данным ЦБ, золото стало самым доходным финансовым активом на рынке России в 2024 году (44,6%) и в сентябре 2025 года (14%). Для сравнения, доходность депозитов в рублях составила 15,4% и 1,2% соответственно.

Согласно отчету Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), в 2024-м жители России приобрели рекордное количество физического золота с 2013 года. За год они купили 75,6 тонны драгоценного металла в виде ювелирных изделий, монет и слитков. Это на 6,2% больше, чем в 2023 году, когда россияне приобрели 71,2 тонны золота.

По подсчетам WGC, официальные запасы золота у Банка России на конец декабря составили 2335,9 тонны, или 32% от международных резервов ЦБ.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что теперь выгоднее — вклады или золото

Золото действительно демонстрирует впечатляющую динамику, говорит NEWS.ru частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Если сравнивать с банковскими вкладами, то картина неоднозначная, но в целом обнадеживающая для инвесторов, считает он.

«По краткосрочным вкладам на три — шесть месяцев банки сейчас предлагают 14–15% годовых, на год — около 13%. Золото за последние три года показывало среднюю годовую доходность порядка 17–18%, что формально выше», — отмечает эксперт. Однако важно понимать принципиальную разницу между этими инструментами.

Вклад — это гарантированная доходность с защитой государства до 1,4 млн рублей, возможность досрочного закрытия и предсказуемый результат. Золото требует долгосрочного горизонта и учета волатильности (изменчивость цены на тот или иной актив или финансовый инструмент). К тому же при покупке физических слитков разница между ценой покупки и продажи может достигать 15–20%, что съедает часть потенциального дохода, напоминает Сидоров.

По его словам, наиболее оптимальны биржевые инструменты — там спред минимальный, а ликвидность высокая (это значит, что актив имеет постоянный спрос, его можно обменять в любое время на деньги).

«Текущей доходности у слитков или ОМС (обезличенных металлических счетов. — NEWS.ru) нет. Она есть у фьючерсов. Слиток вы купили — и купили. Никто вам ничего не гарантирует. В отличие от вклада, — объясняет в беседе с NEWS.ru экономист Денис Ракша. — Завтра цены на золото вообще могут развернуться и пойти вниз».

В краткосрочной перспективе вклад чаще оказывается выгоднее и безопаснее. Но если смотреть на горизонте двух — пяти лет, то золото исторически обгоняет депозиты, особенно в периоды инфляции и ослабления рубля, считает доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

Каковы перспективы золота как защитного актива

Ракша подчеркивает: на стоимость золота не влияет геополитическая обстановка. Если быть точнее, это влияние мы можем подозревать, но не можем описать. По мнению экономиста, после 2022 года золото перестало быть классическим защитным активом, и это, скорее всего, стало следствием пандемии. «Сейчас в золоте наблюдается такой же пузырь, как и в других активах. И когда остальные пузыри схлопнутся — схлопнется и золото. Посмотрите: золото растет одновременно с криптой, однако защитный актив должен расти в противофазе», — рассуждает экономист.

Тем не менее прогнозы аналитиков крупнейших банков весьма оптимистичны. Так, Goldman Sachs ожидает роста до $4900 за унцию к концу 2026 года, Bank of America — до $5000.

Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

По мнению руководителя проектов КГ «Полилог» Евгения Зленко, потенциал роста у золота сохранится в ближайшие пять лет. На фоне ожидаемого глобального долгового кризиса самые смелые прогнозы говорят о том, что золото может дойти до отметки в $10–15 тыс. за унцию, замечает собеседник NEWS.ru.

«Драйверы роста сохраняются: центральные банки по всему миру продолжают наращивать золотые резервы в рамках дедолларизации, сохраняется геополитическая напряженность, а рост государственного долга в развитых странах заставляет инвесторов искать надежные активы», — говорит Сидоров.

Что делать если будет кризис

Признаки кризиса уже появляются, полагает Щербаков: экономики замедляются, риски растут, финансовые рынки нервничают. Исторически золото начинает дорожать именно перед серьезными потрясениями. И то, что мы видим сейчас на графиках, — классический сигнал, что инвесторы готовятся к нестабильности, замечает эксперт.

По мнению Сидорова, даже если в 2025–2026 годах проявятся кризисные явления, драгметалл традиционно выступает защитным активом именно в такие периоды.

Разумная стратегия для частного инвестора — грамотно комбинировать инструменты для инвестирования. «Часть средств можно держать на краткосрочных вкладах под привлекательные ставки для текущих нужд и ликвидности, а долю портфеля в 5–10% выделить под золото через биржевые фонды как страховку от долгосрочных рисков», — советует Сидоров.

Читайте также:

Вклады всё. ЦБ назвал самый доходный актив в 2025-м: как получить максимум

Как не работать и получать пассивный доход в 2025 году: основные варианты

Спасибо Набиуллиной: где и как выгодно хранить деньги, топ-5 вариантов

Депозиты, золото, криптовалюта: во что лучше вложить деньги в 2025-м