Вклады всё. ЦБ назвал самый доходный актив в 2025-м: как получить максимум

Центробанк подвел итоги первого полугодия 2025-го и обнародовал рейтинг самых доходных и самых убыточных активов. Интересно, что банковские депозиты в этом списке далеко не на первом месте. NEWS.ru рассказывает, во что сегодня вложить деньги, чтобы получить максимальный процент и увеличить свои накопления.

Какие активы принесли наибольшую доходность

Согласно июньскому «Обзору рисков финансовых рынков» Банка России, самым доходным активом среди российских инструментов по итогам первого полугодия 2025 года стали корпоративные облигации с кредитным рейтингом «А» — на уровне 20,7%.

Следующие места по доходности в январе — июне заняли следующие активы:

корпоративные облигации «АА» — доходность 18,6%;

акции строительной отрасли — 17,4%;

ОФЗ и корпоративные облигации «ААА» — 13,6%;

депозит в рублях — 12%;

акции финансовой отрасли — 11,7%;

корпоративные облигации «ВВВ» — 11,1%;

рублевые БПИФ денежного рынка — 10,9%.

«Смягчение риторики Банка России относительно дальнейшей траектории ключевой ставки на фоне признаков замедления инфляции поддержало российский финансовый рынок», — отметил регулятор.

В июне наибольшую доходность показали акции телекоммуникационной отрасли (+6,7%). На втором месте — акции финансовой отрасли с доходностью (+5,8%), далее идут ОФЗ (+5,5%), акции строительной отрасли (+5,4%) и корпоративные облигации с рейтингом «ААА» (+4,2%). Для сравнения: полная доходность индекса МосБиржи в июне составила 2,5%.



Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неплохой результат в июне показали депозиты в евро, позволив увеличить вложения на 3,5%.

Какие активы показали худший результат по доходности

Худший результат по доходности среди российских инструментов за первые полгода остается у депозитов в долларах США — минус 21,7%. Причина — укрепление рубля.

В июне отрицательную доходность вложений показали три инструмента: акции транспортной отрасли (−1,5%), золото (−0,9%) и замещающие облигации (−0,3%). При этом золото дает наибольшую доходность за последние 12 месяцев. По подсчетам ЦБ, за год цена драгметалла в рублевом эквиваленте выросла на 25,8%, а с начала 2022 года по май 2025 года — на 88,4%.

Что представляют собой корпоративные облигации

Корпоративные облигации — это долговые ценные бумаги, которые выпускают компании. Эксперты считают их одним из эффективных вариантов вложения средств. Доход по ним, как правило, выше, чем по государственным и муниципальным. «Покупая облигацию, вы даете деньги компании под обещание вернуть сумму с процентами. Сегодня можно найти надежные выпуски с купоном 20–22% (процент по облигациям, который выплачивают периодически, например раз в квартал или раз в полгода. — NEWS.ru)», — рассказывает NEWS.ru финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

По его словам, максимальный процент будет зависеть от кредитного рейтинга компании, на него и следует обращать внимание. Чем выше вероятность невозврата долга (дефолта) по корпоративным облигациям, тем выше должен быть процент по ним.

В среднем доходность облигаций за первое полугодие составила 15,4%, рассказывает NEWS.ru ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

«Это больше, чем доходность по акциям (14,2%) и банковским вкладам (12%). Такой результат обусловлен сочетанием высокой ключевой ставки, сохраняющейся волатильности на фондовом рынке и повышенного интереса к инструментам с фиксированным доходом», — уточняет эксперт.

Речь идет прежде всего о рублевых облигациях крупных и средних российских компаний, преимущественно из финансового, телекоммуникационного и сырьевого секторов. По словам Расторгуева, среди наиболее доходных бумаг оказались выпуски с доходностью от 16 до 18% годовых, размещенные в первом квартале 2025 года. Это могли быть облигации банков второго эшелона, МФО с рейтингом от BBB− и выше, а также долговые инструменты застройщиков и компаний с экспортной выручкой, перечисляет он. Они предлагали повышенную доходность из-за рыночной неопределенности или ограничения доступа к внешним заимствованиям.



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«Чтобы получить максимальный процент по корпоративным облигациям, но остаться в консервативной стратегии, стоит выбирать бумаги со сроком погашения до трех лет, кредитным рейтингом не ниже BB+ от „Эксперт РА“ или АКРА и офертой — возможностью досрочного выкупа», — говорит Расторгуев. Лучше, если это будут облигации компаний, имеющих стабильный денежный поток, госконтракты или экспортные контракты. А еще важно учитывать ликвидность на вторичном рынке: чем она выше (то есть чем быстрее и проще владельцу актива обменять его на деньги. — NEWS.ru), тем лучше.

Приобрести облигации можно, открыв брокерский счет. Альтернативный способ — вложения через ПИФ или ETF, ориентированные на корпоративный долг. «Например, фонды, инвестирующие в высокодоходные облигации с диверсификацией по отраслям, позволяют снизить риск и при этом удержать доходность выше 13% годовых», — говорит Расторгуев.

Почему доходность вкладов ниже, чем у облигаций

Банки предлагают вклады со ставкой на уровне 20%, но ЦБ заявляет, что доходность рублевых депозитов всего 12%. В чем причина?

Доходность и процентная ставка по вкладу — понятия очень близкие, но разные, объясняет NEWS.ru руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Исходя из условий договора вклада, доходность и процентная ставка могут не совпадать. К примеру, если вы открыли вклад в одном банке на полгода под 12% годовых без ежемесячного начисления процентов и их капитализации, а в другом на тех же условиях, но с капитализацией процентов. Во первом случае доходность и ставка совпадут, во втором доходность будет выше ставки.

По словам Звездина, чаще всего банки предоставляют высокую доходность только новым клиентам. Но это «условие» можно обойти, открыв вклад, к примеру, на свою маму или бабушку, притворившись таким образом «новым клиентом», говорит аналитик.

Можно использовать схему «карусели», то есть уйти из одного банка в другой, став для него тем же новым клиентом. «Других вариантов получить высокий процент по вкладу, к сожалению, нет», — признает Звездин.

Почему вклады остаются популярными

Фондовый рынок — не альтернатива депозитам, здесь нет гарантированной доходности, как по вкладу — можно как получить прибыль, так и потерять деньги, предупреждает в беседе с NEWS.ru старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.



Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Если вы не профессионал, то следует приобретать только бумаги крупных надежных компаний с высоким рейтингом. Не стоит заниматься венчурными инвестициями. Да, там можно получить максимально высокую прибыль, но существуют такие же высокие риски», — говорит эксперт.

И еще одно важное правило: не нужно инвестировать на фондовом рынке на последние деньги, тем более на заемные средства.

«Инвестировать имеет смысл только в том случае, если вы знаете, что деньги не понадобятся вам срочно. На фондовом рынке постоянно происходят колебания курсов. Иногда даже для того, чтобы вывести деньги без убытка, приходится ждать месяцы или даже годы», — отмечает Гусятников.

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