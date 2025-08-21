Врач предупредил о возможных тяжелых осложнениях у Киркорова Врач Кондрахин: Киркорову может потребоваться хирургическое вмешательство

Народному артисту России Филиппу Киркорову при самом плохом сценарии может грозить ампутация, считает врач-кардиолог Андрей Кондрахин. В беседе с Life.ru он объяснил, что регенерация кожи после ожога существенно осложняется при диабете, ситуацию еще сильнее ухудшает какая-либо инфекция.

Если к ожогу присоединяется инфекция, тогда уже возможна ампутация, но думаю, это не случай Киркорова, — отметил врач.

Ранее Lenta.ru сообщила, что у Киркорова диагностировали диабет второго типа. Пресс-секретарь народного артиста России Екатерина Успенская отказалась комментировать распространяющиеся слухи. В беседе с NEWS.ru она отметила, что творческие планы и рабочие проекты Киркорова заслуживают гораздо большего внимания, чем его частная жизнь.

Также появилась информация, что ближайшее выступление Филиппа Киркорова на корпоративе намечено на 21 сентября. Как рассказал NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров, за частное мероприятие артист, скорее всего, получил не менее €100 тысяч (9,3 млн рублей).