21 августа 2025 в 11:23

Представитель Киркорова резко ответила на слухи о диабете у артиста

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь народного артиста России Филиппа Киркорова Екатерина Успенская отказалась комментировать распространяющиеся в медиапространстве слухи о диабете у певца. В беседе с NEWS.ru она отметила, что творческие планы и рабочие проекты Киркорова заслуживают гораздо большего внимания, чем его частная жизнь.

Вы, наверное, перепутали номер телефона. Я не медик и не наблюдающий доктор. Почему я должна медицинскую карту артиста раскрывать? Мы не собираемся раскрывать медицинскую карту. Почему-то по творчеству вы никогда ничего не спрашиваете, когда премьера, когда клип. Это удивительно, — высказалась Успенская.

Ранее Lenta.ru сообщила, что у Киркорова диагностировали диабет второго типа. По данным источника, артист испытывает серьезные недомогания, связанные с болезнью.

До этого Киркоров в своих социальных сетях впервые показал рану на руке, полученную из-за ожога пиротехникой во время сольного концерта в Санкт-Петербурге в апреле этого года. Несмотря на происшествие, артист продолжает активную творческую деятельность и поддерживает связь с поклонниками, делясь важными моментами своей жизни.

