17 августа 2025 в 21:19

Киркоров впервые показал ожоги после инцидента на концерте в Петербурге

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Российский певец Филипп Киркоров в своих социальных сетях впервые показал рану на руке, полученную из-за ожога пиротехникой во время сольного концерта в Санкт-Петербурге в апреле этого года. Несмотря на происшествие, артист продолжает активную творческую деятельность и поддерживает связь с поклонниками, делясь важными моментами своей жизни.

Не было печали… просто уходило лето-2025. Подходят к концу каникулы, но впереди самый яркий финал лета, — подписал артист фото с ожогом руки.

Инцидент произошел на сцене БКЗ «Октябрьский», когда у артиста внезапно загорелась рубашка. Пламя быстро потушили, и Киркоров спокойно отметил, что «обжегся», однако позже выяснилось, что травма оказалась достаточно серьезной.

Ранее Киркоров выступил на свадьбе миллионеров в Узбекистане с недолеченной рукой. Артист исполнил несколько песен, несмотря на боль и плохое самочувствие. Кроме того, он принял участие в рекламе бутика в рубашке с коротким рукавом, под которым виднелся бинт.

Певец Прохор Шаляпин пожалел Киркорова, который после перенесенных ожогов руки и возможных последствий пластических операций чувствовал себя плохо. Собеседник признался, что не дружит с Киркоровым и, более того, они недолюбливают друг друга, но в такой ситуации Шаляпин не злорадствует, а желает коллеге здоровья.

Филипп Киркоров
ожоги
здоровье
артисты
