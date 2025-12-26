Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 17:59

Росреестр поделился планами по беспилотникам

Росреестр планирует вдвое увеличить число беспилотников

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Росреестр планирует вдвое увеличить число беспилотников в своей системе, доведя их до тысячи, рассказал ТАСС руководитель ведомства Олег Скуфинский. На данный момент обучены около 600 специалистов в этой сфере.

498 беспилотников в системе Росреестра. Обученных специалистов около 600. Мы хотим выйти на цифру порядка 1 тыс. беспилотников, — сказал Скуфинский.

Ранее Росреестр предложил поправки в КоАП, позволяющие бесконтактно возбуждать административные дела за нарушения в сфере земельного хозяйства. Известно, что для сбора доказательств планируется активно применять данные с дронов, самолетов и космических снимков.

Между тем юрист Михаил Салкин подчеркивал, что использование дронов для контроля за земельными участками может нарушать право неприкосновенности частной жизни. По его словам, фиксации БПЛА в автоматическом режиме могут привести к необоснованным штрафам. Юрист также рассказал, что сотрудники Росреестра давно используют квадрокоптеры для поиска незарегистрированных построек.

росреестр
Россия
дроны
БПЛА
