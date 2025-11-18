Юрист ответил, законно ли следить за участками россиян с помощью дронов Юрист Салкин: дроны могут нарушать неприкосновенность частной жизни

Использование дронов для контроля за земельными участками может нарушать право неприкосновенности частной жизни, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, фиксации БПЛА в автоматическом режиме могут привести к необоснованным штрафам.

По вопросу о нарушении приватной жизни мнение будет неоднозначным. Если я, например, на своем участке загораю голым, то такая фотофиксация будет нарушать мои права в случае применения этого изображения в качестве доказательства. Использование дронов в автоматическом режиме аналогично с камерами ГАИ: возможны ошибки в распознавании и это повлечет за собой необоснованные штрафы и начисления, — заявил Салкин.

Юрист отметил, что использование дронов для выявления нарушений в области земельного учета не запрещено. По его словам, сотрудники Росреестра давно используют квадрокоптеры для поиска незарегистрированных построек.

Ранее Росреестр предложил поправки в КоАП, позволяющие бесконтактно возбуждать административные дела за нарушения в сфере земельного хозяйства. Для сбора доказательств планируется активно применять данные с дронов, самолетов и космических снимков.