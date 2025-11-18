Илону Маску хватило одной фразы для ответа на обвинения Билли Айлиш

Певица и музыкант Билли Айлиш не очень сообразительная, написал миллиардер Илон Маск в соцсети X. Так предприниматель ответил на обвинения знаменитости в трусости из-за стремления стать первым триллионером в мире.

Она не очень сообразительная, — подчеркнул Маск.

Айлиш опубликовала пост, где предположила, на что миллиардер может направить свое состояние. По мнению певицы, Маск способен решить проблемы голода, вакцинации детей от полиомиелита, а также спасти исчезающие виды животных. При этом Айлиш сочла, что миллиардер жалок, назвав его трусом.

Ранее представитель американского конгрессмена Брэда Шермана обвинил алгоритмы X в появлении эротического контента на странице политика. По его мнению, ответственность за это несет руководство платформы, которой владеет Маск.

Также сообщалось, что инвесторы Tesla официально одобрили премию для гендиректора компании. Общая сумма выплат Маску может достичь $1 трлн и стать рекордом по размеру вознаграждений в мире. Однако предприниматель должен выполнить ряд условий.