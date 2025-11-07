Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 03:06

Маску утвердили премию в $1 трлн

Акционеры Tesla одобрили выплату премии в $1 трлн для Маска

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Инвесторы Tesla официально одобрили программу вознаграждения для гендиректора компании Илона Маска, сообщили на официальном сайте производителя. Общая сумма выплат может достичь $1 трлн при выполнении определенных условий. Отмечается, что это рекордное число премии в мире.

О присуждении премии за достижения в 2025 году нашему основателю и генеральному директору Илону Маску: более чем 75% проголосовали «за». Одобрено, — сказано в сообщении.

Получение полной суммы напрямую зависит от роста рыночной капитализации компании. Для этого показатели Tesla должны увеличиться на дополнительные $7,5 трлн в течение десяти лет.

Ранее стало известно, что гендиректор Tesla может покинуть компанию, если акционеры не проголосуют за то, чтобы выплатить ему вознаграждение в размере $878 млрд (72 трлн рублей). Предлагаемый Маску пакет вознаграждений предполагает выполнение Tesla ряда амбициозных целей по прибыли и операционной деятельности.

До этого председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм обратилась к акционерам с требованием одобрить компенсационный пакет для Маска. По ее словам, без миллиардера компания может значительно подешеветь.

Илон Маск
премии
рекорды
Tesla
