Маску утвердили премию в $1 трлн Акционеры Tesla одобрили выплату премии в $1 трлн для Маска

Инвесторы Tesla официально одобрили программу вознаграждения для гендиректора компании Илона Маска, сообщили на официальном сайте производителя. Общая сумма выплат может достичь $1 трлн при выполнении определенных условий. Отмечается, что это рекордное число премии в мире.

О присуждении премии за достижения в 2025 году нашему основателю и генеральному директору Илону Маску: более чем 75% проголосовали «за». Одобрено, — сказано в сообщении.

Получение полной суммы напрямую зависит от роста рыночной капитализации компании. Для этого показатели Tesla должны увеличиться на дополнительные $7,5 трлн в течение десяти лет.

Ранее стало известно, что гендиректор Tesla может покинуть компанию, если акционеры не проголосуют за то, чтобы выплатить ему вознаграждение в размере $878 млрд (72 трлн рублей). Предлагаемый Маску пакет вознаграждений предполагает выполнение Tesla ряда амбициозных целей по прибыли и операционной деятельности.

До этого председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм обратилась к акционерам с требованием одобрить компенсационный пакет для Маска. По ее словам, без миллиардера компания может значительно подешеветь.