06 ноября 2025 в 16:07

Акционеры Tesla решат судьбу Маска

Reuters: акционеры Tesla проведут голосование о выплате Маску $878 млрд

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гендиректор Tesla Илон Маск может покинуть компанию, если акционеры не проголосуют за то, чтобы выплатить ему вознаграждение в размере $878 млрд (72 трлн рублей), сообщает Reuters. Голосование запланировано на 6 ноября. По данным издания, его результаты будут объявлены на ежегодном общем собрании на заводе компании в Остине.

В четверг акционеры решат, выплачивать ли генеральному директору Илону Маску до $878 млрд, что, несомненно, станет самой высокой зарплатой руководителя в истории, — говорится в материале.

Предлагаемый Илону Маску пакет вознаграждений предполагает выполнение Tesla ряда амбициозных целей по прибыли и операционной деятельности. Среди них обозначены поставка 20 млн автомобилей в течение ближайших десяти лет и массовый запуск роботакси.

Для достижения этих показателей компания должна значительно увеличить свою рыночную стоимость. Сейчас Tesla оценивается более чем в $1,5 трлн (123 трлн рублей), однако для выполнения условий плана капитализация должна вырасти до $8,5 трлн (697 трлн рублей).

Сторонники сделки уверены, что только Маск способен реализовать задуманное и превратить Tesla в технологического гиганта в сфере искусственного интеллекта. Критики же считают этот план чрезмерно рискованным и видят в нем нарушение принципов корпоративного управления. По их словам, зависимость компании от одного человека с множеством сторонних интересов ставит под угрозу гибкость и независимость компании.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм обратилась к акционерам с требованием одобрить компенсационный пакет для Маска. По ее словам, без миллиардера компания может значительно подешеветь.

