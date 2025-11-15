В Сербии сообщили о новом требовании США по России и NIS

В Сербии сообщили о новом требовании США по России и NIS Минэнерго Сербии: США напрямую потребовали вывода российских акционеров из NIS

Соединенные Штаты официально потребовали полного вывода российских акционеров из сербской нефтегазовой компании NIS, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. По словам министра, сербские власти получили жесткое послание из Вашингтона с требованием полной смены собственности компании, передает ТАСС.

Впервые американская администрация ясно и недвусмысленно заявила и письменно указала, что хочет полной смены собственности российских акционеров, то есть требует выхода российского владельца из компании, — говорится в сообщении.

Ранее она сообщила, что российские акционеры нефтяной компании NIS уведомили американские власти о готовности передать управление предприятием независимой стороне. Соответствующее обращение было направлено в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов.

Кроме того, президент Сербии Александр Вучич призвал население сохранять спокойствие после принятия Европейским союзом решения о постепенном отказе от российского газа и запрете его транзита с 1 января 2026 года. Глава государства отметил, что страну ожидает непростой период, однако правительство предпримет все необходимые меры для поиска выхода из сложившейся ситуации.