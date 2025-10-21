«Я не знаю»: Вучич обратился к сербам после запрета российского газа

«Я не знаю»: Вучич обратился к сербам после запрета российского газа Вучич призвал сербов не паниковать из-за запрета транзита российского газа

Президент Сербии Александр Вучич призвал граждан не поддаваться панике после решения Евросоюза о поэтапном отказе от российского газа и запрете его транзита с 1 января 2026 года, сообщает агентство «Танюг». По словам главы государства, страну ждут сложные времена, но власти намерены найти выход из ситуации.

Я не знаю, откуда нам еще брать газ, если не у русских, — заявил Вучич.

Он также отметил, что у Белграда пока нет четкого плана действий. В то же время Вучич подчеркнул, что решение будет найдено благодаря упорной и напряженной работе.

Ранее Вучич заявил, что компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») попала под действие европейских ограничений после американских санкций. Сербский лидер выразил надежду на поддержку со стороны ЕС в сложившейся ситуации, отметив двойное давление на сербскую нефтяную отрасль.

Позднее Вучич предложил российской стороне временно выкупить ее долю в сербской компании NIS для снятия американских санкций, с последующим возвратом акций после стабилизации обстановки. Однако российские представители не поддержали этот план, рассматривая вместо этого вариант продажи доли третьей стороне, включая потенциальных покупателей из США.