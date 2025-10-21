Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 16:17

«Я не знаю»: Вучич обратился к сербам после запрета российского газа

Вучич призвал сербов не паниковать из-за запрета транзита российского газа

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич призвал граждан не поддаваться панике после решения Евросоюза о поэтапном отказе от российского газа и запрете его транзита с 1 января 2026 года, сообщает агентство «Танюг». По словам главы государства, страну ждут сложные времена, но власти намерены найти выход из ситуации.

Я не знаю, откуда нам еще брать газ, если не у русских, — заявил Вучич.

Он также отметил, что у Белграда пока нет четкого плана действий. В то же время Вучич подчеркнул, что решение будет найдено благодаря упорной и напряженной работе.

Ранее Вучич заявил, что компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») попала под действие европейских ограничений после американских санкций. Сербский лидер выразил надежду на поддержку со стороны ЕС в сложившейся ситуации, отметив двойное давление на сербскую нефтяную отрасль.

Позднее Вучич предложил российской стороне временно выкупить ее долю в сербской компании NIS для снятия американских санкций, с последующим возвратом акций после стабилизации обстановки. Однако российские представители не поддержали этот план, рассматривая вместо этого вариант продажи доли третьей стороне, включая потенциальных покупателей из США.

Россия
Сербия
газ
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили идею рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ
Эксперт объяснил, препятствует ли высокая ставка ЦБ росту экономики
Политолог раскрыл, почему Трамп сделал выбор в пользу диалога с Путиным
Появились новые детали об украденных из Лувра украшениях
Названы регионы, которые может поразить новая российская реактивная бомба
Силы ПВО защитили Брянскую область от украинских атак
Сбербанк повысил ставки по вкладам: для кого, на сколько, новые условия
Военкор объяснил, почему Запад хочет прекращения огня на Украине
Популярный блогер и журналистка объявлены террористами в России
Раскрыты опасения Евросоюза из-за позиции Трампа по Украине
Ахматовец показал предмет, отправивший «на тот свет» 700 солдат ВСУ
С нижегородских перевозчиков взыскали 2,8 млн рублей за нарушения
Невидимые помощники: как техника работает, пока мы отдыхаем
У некоторых россиян вернулась возможность звонить в Telegram и WhatsApp
В Саратове двое подростков получили сроки за попытку сбыта наркотиков
Контрабандист попытался провезти сигареты в плюшевом медведе
Раскрыто, какие страны захотят присутствовать на встрече в Будапеште
В РФ нарастили производство легендарной снайперской винтовки для нужд СВО
Стало известно о масштабном наступлении ВС России на одном направлении
«Народ ждет»: полковник высказался о возможном взятии Херсона
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Могли улететь на вертолете? Поиски Усольцевых 19 октября: последние новости
Регионы

Могли улететь на вертолете? Поиски Усольцевых 19 октября: последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.