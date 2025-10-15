Вучич объяснил, как США и ЕС усложнили Сербии жизнь

Вучич объяснил, как США и ЕС усложнили Сербии жизнь Вучич: сербская компания NIS попала под санкции США и ЕС

Сербская нефтяная компания NIS попала под фактическое действие европейских ограничений вслед за американскими санкциями, заявил президент Сербии Александар Вучич после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Глава государства выразил надежду на поддержку со стороны Европейского союза в сложной ситуации, передает ТАСС.

Сейчас мы столкнулись со сложной ситуацией. NIS находится под американскими санкциями и де-факто также под европейскими санкциями. Я надеюсь на поддержку и помощь ЕС, — говорится в сообщении.

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что американские санкции против предприятия NIS нацелены на ухудшение диалога Белграда с Москвой. По его мнению, данные действия также преследуют цель конфискации собственности российской стороны.

Кроме того, посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что РФ и впредь будет выступать в роли стабильного партнера для Сербии. Эта позиция сохраняется, несмотря на ограничительные меры США в адрес нефтяной компании NIS. По словам дипломата, решение Вашингтона продиктовано сугубо политическими мотивами.