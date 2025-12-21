Новый год-2026
Европейский лидер указал на единственный путь урегулирования на Украине

Президент Словакии Пеллегрини: конфликт на Украине решится только переговорами

Петер Пеллегрини Петер Пеллегрини Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press
Разрешение украинского конфликта возможно исключительно через переговоры, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини во время визита в Сербию. В ходе трансляции его выступления в Facebook (деятельность в России запрещена) он подчеркнул, что дальнейшая эскалация бесперспективна.

Мы приветствуем и поддерживаем интенсивность, с которой американский президент Дональд Трамп подошел к переговорам, подталкивая обе стороны — Россию и Украину — как можно скорее определить свои окончательные условия, — добавил европейский политик.

Пеллегрини подчеркнул, что его страна не видит возможностей для военного решения кризиса. Он также отметил готовность Словакии участвовать в будущем восстановлении Украины, в том числе путем инвестиций в соответствующие проекты.

Ранее журналист Чей Боуз отмечал, что лидеры Европейского союза находятся в состоянии отчаяния из-за переговоров России и США по Украине. Он отреагировал на заявление главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Тот сообщил, что переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Майами проходят конструктивно.

Европейский лидер указал на единственный путь урегулирования на Украине
