Озвучено, что будет с отношениями между Россией и Сербией после санкций США

Озвучено, что будет с отношениями между Россией и Сербией после санкций США Посол РФ в Сербии Боцан-Харченко: Москва останется надежным партнером Белграда

Россия продолжит оставаться надежным партнером для Сербии, несмотря на введение американских санкций против нефтяной компании NIS, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко ТАСС. Дипломат охарактеризовал решение Вашингтона как исключительно политическое.

Решение американской стороны было принято давно, затем следовали отсрочки, и в конечном счете это полностью политическое решение было принято. Здесь нет ничего, что касалось бы экономики, энергетики или чего-либо другого, это политическое решение, — отметил дипломат.

Как подчеркнул Боцан-Харченко, российское посольство поддерживает постоянный контакт с руководством сербской нефтяной компании. По его словам, NIS подготовилась к возможным ограничениям, создав необходимые запасы и разработав альтернативные механизмы работы. Посол выразил уверенность в сохранении стабильности на сербском рынке и отсутствии угроз для энергетической безопасности страны.

До этого президент Сербии Александр Вучич отмечал, что санкции станут тяжелым ударом для республики, однако Белград не планирует прибегать к национализации или изъятию иностранного капитала. Санкции против NIS, 44,85% акций которой принадлежат «Газпром нефти», были введены США в январе 2025 года с несколькими отсрочками.