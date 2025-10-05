В Сербии раскрыли истинную цель санкций США против NIS Вулин: санкции США против NIS призваны ухудшить отношения России и Сербии

Санкции США против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) направлены на ухудшение двусторонних отношений между Белградом и Москвой, заявил бывший вице-премьер республики Александр Вулин в интервью изданию «Вечерне новости». По его словам, эти меры также направлены на изъятие российской собственности.

Санкции в отношении NIS направлены не только на разграбление российской собственности, но их цель — чтобы это сделали сами сербы, чтобы Россия нам на это ответила, отношения России и Сербии необратимо испортились бы, — сказал политик.

Ранее Соединенные Штаты приняли решение о переносе сроков введения санкционных мер в отношении NIS. Согласно новому графику, ограничительные меры планируется ввести 8–9 октября.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мажоритарный пакет акций совместного предприятия «Нефтяная индустрия Сербии» не будет передан от России другим владельцам. Глава государства отметил, что, несмотря на наличие множества партнеров, готовых предложить за российскую долю сумму, превышающую рыночную стоимость, Москва не намерена рассматривать подобные предложения.