Российско-сербскую компанию миновали санкции минимум на 1,5 недели США отложили санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» до 8-9 октября

Соединенные Штаты приняли решение отложить введение санкций против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), сообщает «Радио и телевидение Сербии». Новые сроки введения ограничительных мер установлены на 8-9 октября.

После разговора с президентом [Сербии] Александром Вучичем США перенесли начало применения санкций NIS на еще восемь дней, то есть до 8-9 октября, — отмечается в сообщении.

Ранее Словакия выразила несогласие с принятием 19-го пакета антироссийских ограничений. Как сообщил европейский журналист Рикард Йозвяк, страны Европейского союза не успеют согласовать новые санкции до начала саммита в Копенгагене.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил изменение парадигмы голосований по продлению антироссийских санкций в Евросоюзе. Так он прокомментировал намерение Европейской комиссии перейти от единогласного голосования к голосованию квалифицированным большинством.

Пресс-служба МИД РФ сообщила о введении санкций в отношении представителей политического истеблишмента Великобритании. Ограничения также затронули так называемое экспертное сообщество европейской страны. Эти меры представлены как ответ на конфронтационный курс Лондона.