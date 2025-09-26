Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 15:39

Россия ввела санкции против политического истеблишмента Великобритании

Россия ввела санкции против политического истеблишмента Великобритании, сообщила пресс-служба МИД РФ. Кроме того, ограничения касаются «экспертного» сообщества европейской страны. Меры приняты в ответ на конфронтационный курс Лондона.

Принято решение о включении в российский «стоп-лист» дополнительной группы представителей политического истеблишмента и «экспертного» сообщества Великобритании, — говорится в сообщении.

Санкции ввели против замдиректора Управления по применению торговых санкций Минторговли Великобритании Анны Дибен-Юнг, депутата от Шотландской национальной партии Дэвида Майкла Дугана. Также в список вошли замминистра финансов страны Эмма Элизабет Рейнолдс, начальник европейского отдела Центра по проблемам финансов и безопасности Кинга Редловска.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская разведка MI6 и корпорация BBC толкают людей на преступления. Дипломат охарактеризовала участие медиа в программе вербовки как преступление против свободы слова и совести.

Россия
Великобритания
санкции
ограничения
реакции
