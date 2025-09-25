Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 сентября 2025 в 16:28

Захарова уличила Британию в попытке толкнуть россиян к госизмене

Захарова заявила, что британская разведка MI6 толкает людей на преступления

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Британская разведка MI6 и корпорация BBC толкают людей на преступления, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале дипломат охарактеризовала участие медиа в программе вербовки как преступление против свободы слова и совести.

По заявлению Лондона, программа направлена на взаимодействие с гражданами России, которые готовы предоставлять информацию или сотрудничать с Британией. Надо было озаглавить данную инициативу проще: «Где вы, предатели?»подчеркнула Захарова.

Дипломат указала на недавний запуск программы, о которой сообщил директор MI6 Ричард Мур. Она отметила, что основная цель этой инициативы заключается в установлении контактов с россиянами через даркнет и привлечении их к сотрудничеству с британской разведкой. При этом BBC активно участвует в продвижении проекта.

В российском законодательстве подобные действия квалифицируются как государственная измена, что является тяжким преступлением, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Захарова подчеркнула, что британские власти осознают это, но продолжают подталкивать людей к правонарушениям.

Ранее дипломат заявила, что территории, о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский, нужны британцам и другим членам НАТО. Захарова указала, что политик не рассматривает варианты урегулирования, где утраченные земли ему не вернут.

Мария Захарова
МИД РФ
Британия
вербовщики
