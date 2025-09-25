Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 15:17

В МИД раскрыли, кому на самом деле нужны утраченные Зеленским территории

Захарова: НАТО нужны территории, о которых Зеленский говорит в интервью

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Территории, о которых в интервью говорит украинский президент Владимир Зеленский, нужны британцам и другим представителям НАТО, они делают все для срыва процесса мирного урегулирования, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. В частности, по словам дипломата, глава государства сообщает, что не рассматривает варианты урегулирования, при которых утраченные территории не будут возвращены ему.

Территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам. Только им. Вот они, как и в 2022 году, делают все, чтобы сорвать мирный процесс, — подчеркнула Захарова.

Ранее подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в настоящее время президент Украины не может принимать рациональные решения, так как утратил способность преднамеренно рассуждать о своих действиях, планировать, обдумывать и взвешивать различные варианты. По его словам, потерявшему голову и готовому воевать до последнего соотечественника Зеленскому нельзя доверять.

