Одна страна ЕС выступила против 19-го пакета антироссийских санкций

Словакия выступает против 19-го пакета антироссийских ограничений, сообщил в соцсети X европейский журналист Рикард Йозвяк. Он уточнил, что страны ЕС не смогут согласовать санкции до предстоящего саммита в Копенгагене.

Послы ЕС сегодня впервые обсудили пакет антироссийских санкций. Скорее всего, до саммита в Копенгагене на следующей неделе зеленый свет не будет дан. Пока что Словакия его блокирует, — уточнил Йозвяк.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Евросоюз меняет парадигму голосований за продление антироссийских санкций. Так он отреагировал на намерение Европейской комиссии заменить единогласное голосование на голосование квалифицированным большинством.

В Евросоюзе также придумали схему, позволяющую и дальше финансировать Украину в обход вето некоторых стран-участниц. Политики рассматривают возможность выдачи Киеву нового кредита за счет замороженных российских активов. По замыслу Еврокомиссии, правительство Украины вернет средства, но уже после получения «компенсаций» от России.