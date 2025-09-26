Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 21:16

Одна страна ЕС выступила против 19-го пакета антироссийских санкций

Журналист Йозвяк: Словакия блокирует 19-й пакет санкций против России

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Словакия выступает против 19-го пакета антироссийских ограничений, сообщил в соцсети X европейский журналист Рикард Йозвяк. Он уточнил, что страны ЕС не смогут согласовать санкции до предстоящего саммита в Копенгагене.

Послы ЕС сегодня впервые обсудили пакет антироссийских санкций. Скорее всего, до саммита в Копенгагене на следующей неделе зеленый свет не будет дан. Пока что Словакия его блокирует, — уточнил Йозвяк.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Евросоюз меняет парадигму голосований за продление антироссийских санкций. Так он отреагировал на намерение Европейской комиссии заменить единогласное голосование на голосование квалифицированным большинством.

В Евросоюзе также придумали схему, позволяющую и дальше финансировать Украину в обход вето некоторых стран-участниц. Политики рассматривают возможность выдачи Киеву нового кредита за счет замороженных российских активов. По замыслу Еврокомиссии, правительство Украины вернет средства, но уже после получения «компенсаций» от России.

Словакия
санкции
Евросоюз
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.