03 октября 2025 в 22:00

Вучич поставил точку в «сказках» о российской доле в сербской NIS

Вучич: Россия не уступит свою долю в NIS, несмотря на санкции

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Мажоритарный пакет акций в совместном предприятии «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) не будет передан от России другим владельцам, приводит РИА Новости слова президента страны на Балканском полуострове Александра Вучича. Он отметил, что хотя есть множество партнеров, готовых предложить за российскую долю больше рыночной стоимости, Москва не намерена рассматривать такие предложения.

Не дадут россияне, не пустят, чтобы кто-то это забрал. Вы должны это понять, чтобы мы прекратили все разговоры и сказки, — заявил Вучич.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС рассматривает возможность введения торговых ограничений, чтобы помешать поставкам российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Такие меры не потребуют согласия от всех членов объединения. Брюсселю будет достаточно поддержки большинства, сказано в материале.

До этого западные СМИ писали, что созданный Россией огромный «теневой флот» нивелирует последствия санкций, что может иметь долгосрочные последствия для мировой экономики. По словам журналистов, суда «теневого флота» перевозят нефть из РФ, а в случае подпадания под ограничения просто регистрируются под другим флагом и меняют название.

Александр Вучич
Сербия
Россия
нефть
