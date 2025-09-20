«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 16:16

В США предупредили о последствиях введения нефтяных санкций против России

The New York Times: «теневой флот» России разросся из-за нефтяных санкций

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Созданный Россией огромный «теневой флот» нивелирует последствия западных санкций, что может иметь долгосрочные последствия для мировой экономики, передает The New York Times. По словам авторов материала, суда «теневого флота» перевозят нефть из РФ, а в случае попадания под ограничения просто регистрируются под другим флагом и меняют название.

Корабли «теневого флота» нашли способы обойти черный список. Они разгружаются в море или «переходят под новый флаг», меняя регистрационные номера, чтобы скрыть себя, — сказано в статье.

Эта тенденция обернулась возникновением огромной экономики нелегальных перевозок, которая, по мнению экспертов, может пережить и войны. В частности, в материале отмечено, что такое развитие событий может открыть путь для стран, которые и дальше будут обходить существующий порядок.

Ранее стало известно, что ЕС готовит 19-й пакет антироссийских санкций, в котором могут появиться ограничения против китайских компаний. Сообщалось, что этот шаг призван привлечь внимание президента США Дональда Трампа и подтолкнуть его к усилению давления на Москву. Однако ранее подобные меры против КНР никак не повлияли на позицию американского лидера.

санкции
Россия
нефть
теневой флот
