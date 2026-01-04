Вучич объявил о смерти международного права после удара по Венесуэле

Современные международные отношения перешли в стадию открытого доминирования силы над законом, заявил на заседании Совета национальной безопасности президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что универсальные нормы, которые десятилетиями сдерживали глобальные конфликты, больше не работают, как и международное право, передает ТАСС.

Кто сильнее, тот и прав, и это единственный принцип современной политики, который сейчас существует в мире. Других принципов не существует, — констатировал сербский лидер.

Президент Сербии акцентировал внимание на уязвимости Восточной Европы в условиях формирующегося хаоса. Он признал, что, несмотря на бесполезность международных институтов, Сербия продолжит формально придерживаться принципов ООН, так как иных ориентиров у государства просто нет.

В завершение Вучич призвал граждан и правительство осознать сложность и многогранность текущего момента. Ситуация в Венесуэле, по мнению президента, окончательно закрыла главу дипломатического урегулирования глобальных кризисов.

Ранее британские аналитики сообщили, что 2026 год может обернуться для Европы началом третьей мировой войны. По их мнению, существуют еще четыре зоны, где локальные столкновения могут перерасти в полномасштабную войну: в Карибском море (США против Венесуэлы), на Ближнем Востоке, в Азии (Китай и Тайвань) и на Корейском полуострове (конфликт между Сеулом и Пхеньяном).