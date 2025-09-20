Раскрыт хитрый план Брюсселя по нефтепроводу «Дружба»

Евросоюз рассматривает возможность введения торговых ограничений, в том числе пошлин и тарифов, для того чтобы помешать поставкам российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС. По его словам, такие меры не потребуют согласия от всех членов объединения, таких как Будапешт и Братислава. Брюсселю будет достаточно поддержки большинства.

Европейский союз рассматривает возможность введения торговых мер против оставшегося импорта российской нефти. <…> В отличие от санкций, для принятия которых требуется поддержка всех государств-членов, торговые меры, такие как тарифы, нуждаются лишь в поддержке большинства столиц, — говорится в материале.

Ранее западные СМИ писали, что созданный Россией огромный «теневой флот» нивелирует последствия санкций, что может иметь долгосрочные последствия для мировой экономики. По словам журналистов, суда «теневого флота» перевозят нефть из РФ, а в случае попадания под ограничения просто регистрируются под другим флагом и меняют название.