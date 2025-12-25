В МИД ответили на попытки внешних сил подорвать партнерство России и Китая Захарова: попытки подорвать партнерство России и Китая обречены на провал

Попытки внешних сил подорвать стратегическое партнерство России и Китая обречены на провал, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. При этом, по ее словам, количество таких провокаций увеличивается.

У нас живая ткань действительно двустороннего взаимодействия. Это не просто политические декларации, которые, кстати говоря, в нынешней международной ситуации тоже имеют особое значение. Но теперь это наше политическое взаимодействие. Оно подкреплено экономическими связями, товарооборотом, перспективами, которые заложены и оговорены в совместных контрактах, документах, соглашениях, — сказала Захарова.

По ее словам, агрессивная среда, которую пытаются создать страны Запада, лишь укрепила взаимопонимание между РФ и КНР. Москва и Пекин осознают необходимость держаться вместе и отстаивать общецивилизационные ценности, подчеркнула дипломат.

Вместе просто удобнее, проще и эффективнее отражать подобную агрессию, будь то открытую или скрытую, прямую или косвенную, — резюмировала представитель МИД.

Ранее США обозначили в качестве одной из ключевых задач американской политики предотвращение возможного вооруженного конфликта в районе Тайваня. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности США. Документ, опубликованный администрацией Белого дома, подчеркивает, что сдерживание должно достигаться в идеале через сохранение военного превосходства.