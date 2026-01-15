Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 16:38

«Мы солидаризируемся»: Захарова согласилась с позицией КНР по Гренландии

Захарова: Россия солидарна с Китаем о неприемлемости обвинений США по Гренландии

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия полностью солидарна с позицией Китая о неприемлемости обвинений в адрес Москвы и Пекина в некой активности вокруг Гренландии в качестве повода для нынешнего обострения ситуации вокруг острова, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, США используют эту риторику, чтобы оправдать нынешнее обострение.

Мы солидаризуемся с позицией КНР о неприемлемости ссылок на некую активность России и Китая вокруг Гренландии в качестве повода для нынешнего обострения, — сказала она.

Захарова также подчеркнула, что все вопросы, связанные с Гренландией, должны решаться строго в рамках международного права. По ее словам, ключевым принципом при обсуждении будущего этой автономной территории должны стать интересы ее граждан.

До этого первые военнослужащие из стран Европы были замечены на территории Гренландии. Они прибыли на остров на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о необходимости его присоединения к США.

Тем временем немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что европейские страны не обладают достаточной военной мощью, чтобы оказать реальное противодействие США в силовом захвате Гренландии. По его словам, инициатива ЕС по усилению присутствия в регионе носит скорее демонстративный и дипломатический характер.

Россия
Гренландия
МИД РФ
Мария Захарова
США
Китай
