15 октября 2025 в 18:37

Сербия захотела выкупить у «Газпрома» долю в NIS

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Сербии Александр Вучич на встрече в Белграде с представителями российского топливно-энергетического комплекса предложил выкупить долю России в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), сообщает SeeNews. Переговоры с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным прошли в понедельник, 13 октября.

Инициатива Белграда направлена на снятие американских санкций с сербской нефтегазовой компании. Согласно предложению, после стабилизации геополитической ситуации доля должна была быть возвращена России.

Однако российская сторона, как сообщается, не поддержала этот план. Вместо временной сделки рассматривается вариант продажи части российской доли третьей стороне, в числе потенциальных покупателей называются в том числе США, сказано в материале.

Ранее Вучич отмечал, что санкции станут тяжелым ударом для республики, однако Белград не планирует прибегать к национализации или изъятию иностранного капитала. Санкции против NIS, 44,85% акций которой принадлежат «Газпром нефти», были введены США в январе 2025 года с несколькими отсрочками.

