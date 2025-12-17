Заседание по иску «Газпрома» к Orlen и Europol Gaz отложили

Арбитражный суд Санкт-Петербурга перенес рассмотрение иска «Газпрома» к западным компаниям Orlen, Europol Gaz и Ernst and Young на сумму $1 млрд (79 млрд рублей), сообщает ТАСС. По информации журналистов, новое заседание отложено до 11 февраля 2026 года.

Отмечается, что рассмотрение дела перенесли из-за ненадлежащего уведомления ответчиков. При этом в Генпрокуратуре РФ подчеркнули, что соответствующие необходимые меры были приняты неоднократно. Сторона обвинения добавила, что польские суды получили все документы, но не передали их ответчикам.

Ранее стало известно, что Москва собралась выкупить у ПАО «Газпром» имущественный комплекс аэропорта Остафьево. Сумма сделки, согласно данным на портале госзакупок, превысила 2,7 млрд рублей. Контракт был заключен Департаментом городского имущества Москвы 9 декабря. Согласно обнародованной информации, город должен завершить сделку и приобрести аэропорт в собственность до 29 декабря 2025 года.

В начале декабря компания «Газпром» установила новый исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Как сообщает холдинг, рекорд был зафиксирован 4 декабря.