Аэропорт Остафьево перейдет в собственность Москвы от «Газпрома» Москва приобретает аэропорт Остафьево у «Газпрома» за почти 2,7 млрд рублей

Москва выкупает у ПАО «Газпром» имущественный комплекс аэропорта Остафьево, следует из данных единого портала государственных закупок. Сумма сделки, согласно данным на портале госзакупок, превышает 2,7 млрд рублей.

Приобретение в собственность города Москвы имущественного комплекса аэропорта Остафьево, находящегося в собственности ПАО «Газпром», — указано в документе.

Контракт был заключен Департаментом городского имущества Москвы 9 декабря. Согласно обнародованной информации, город должен завершить сделку и приобрести аэропорт в собственность до 29 декабря 2025 года. В настоящее время контракт находится в стадии исполнения.

Аэропорт Остафьево в настоящее время является основным местом базирования авиакомпании «Газпром авиа». Он способен обслуживать все типы вертолетов и ряд моделей самолетов, включая Ту-134, Як-42, Ан-72 и бизнес-джеты Falcon. После завершения сделки судьба базирующейся там авиакомпании «Газпром авиа» и характер будущего использования аэродрома станут предметом дальнейших решений городских властей.

