Российские владельцы готовы расстаться с сербской нефтяной компанией

Российские акционеры сербской нефтяной компании NIS проинформировали американские власти о готовности уступить управление предприятием третьей стороне, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович у себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Соответствующий запрос был направлен в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Российские владельцы компании NIS направили запрос в OFAC с просьбой о продлении лицензии на эксплуатацию на основе переговоров с третьей стороной. В запросе говорится, что российская сторона готова передать контроль и влияние над компанией NIS третьей стороне, — написала Джедович-Ханданович.

Она добавила, что сербское государство официально поддержало данное ходатайство, а OFAC уже предоставило предварительные комментарии по этому вопросу. Министр выразила надежду, что американская сторона сформулирует свою окончательную позицию в течение текущей недели. Она подчеркнула, что время для принятия решения ограничено и вопрос требует скорейшего разрешения.

Напомним, что в январе 2025 года Министерство финансов США включило «Газпром нефть» и сербскую NIS в санкционный список. После нескольких отсрочек ограничительные меры вступили в полную силу 9 октября текущего года.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили, что для вступления Сербии в ЕС Белград должен присоединиться к антироссийским санкциям. Там отметили, что республике следует соответствовать внешней политике Евросоюза.