Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 17:27

Российские владельцы готовы расстаться с сербской нефтяной компанией

Глава Минэнерго Сербии: российские владельцы готовы передать контроль над NIS

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские акционеры сербской нефтяной компании NIS проинформировали американские власти о готовности уступить управление предприятием третьей стороне, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович у себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Соответствующий запрос был направлен в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Российские владельцы компании NIS направили запрос в OFAC с просьбой о продлении лицензии на эксплуатацию на основе переговоров с третьей стороной. В запросе говорится, что российская сторона готова передать контроль и влияние над компанией NIS третьей стороне, — написала Джедович-Ханданович.

Она добавила, что сербское государство официально поддержало данное ходатайство, а OFAC уже предоставило предварительные комментарии по этому вопросу. Министр выразила надежду, что американская сторона сформулирует свою окончательную позицию в течение текущей недели. Она подчеркнула, что время для принятия решения ограничено и вопрос требует скорейшего разрешения.

Напомним, что в январе 2025 года Министерство финансов США включило «Газпром нефть» и сербскую NIS в санкционный список. После нескольких отсрочек ограничительные меры вступили в полную силу 9 октября текущего года.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили, что для вступления Сербии в ЕС Белград должен присоединиться к антироссийским санкциям. Там отметили, что республике следует соответствовать внешней политике Евросоюза.

Россия
Сербия
США
нефтяные компании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили на сарказм Безуглой о важности двух областей Украины
Умер знаменитый датский режиссер и номинант на премию «Оскар»
Стало известно, что Путин обсудил с президентом Узбекистана
Умер сооснователь культовой метал-группы Barren Cross
Бабушка не спасла от дикого деда: мужчина сел на 17 лет за убийство внука
Умер лидер культовой синти-поп-группы
Названа лучшая театральная постановка Санкт-Петербурга
Секретный рецепт: горячая хурма в творожной симфонии
Ученики прямо в школе смешали лекарственное средство с пивом и отравились
Треки Техника продолжают исчезать со стримингов
MARGO раскрыла подробности фита со скандальным американским рэпером
Раскрыта тактика ВС РФ под Часовым Яром, которая помогает сократить потери
«Нет времени на рок-н-ролл»: Намин о продюсировании «Парка Горького»
Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро
В Европе началась «драка» за зарубежные активы российского нефтегиганта
Власти пригрозили маркеплейсам «мерами» из-за повышения комиссии
Дочь Майкла Джексона раскрыла жуткие последствия употребления наркотиков
«Будет сложно»: ВСУ под Часовым Яром предрекли печальный конец
Беременная Курникова попала в объектив фотографов
В Кремле заявили о внедрении платформенных решений в экономику России
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.