06 ноября 2025 в 21:02

Сербию поставили перед трудным выбором

ЕК: Сербии нужно присоединиться к санкциям против России для вступления в ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Еврокомиссии подтвердили, что для вступления Сербии в ЕС Белград должен присоединиться к антироссийским санкциям, пишет РИА Новости. В пресс-службе органа отметили, что республике следует соответствовать внешней политике Евросоюза.

В ЕК добавили, что соответствующие требования прописаны в последнем пакете мер по расширению Евросоюза.

Наша позиция четко изложена в нашем недавнем пакете мер по расширению, — ответили в пресс-службе.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика не может гарантировать сохранения своей текущей позиции относительно отказа от санкций в отношении Российской Федерации. Глава государства отметил, что лично не намерен изменять решение, которое было принято Советом национальной безопасности в 2022 году. Вучич также выразил надежду на скорое завершение конфликта.

До этого премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия не станет использовать сотрудничество в ядерной энергетике с американской компанией Westinghouse как рычаг давления в вопросах санкций против России. По его словам, переговоры с организацией о поставках ядерного топлива для АЭС в Пакше являются отдельным направлением, которое не связано с санкционной политикой.

