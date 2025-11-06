Венгрия отделила переговоры по АЭС от вопроса санкций против России Орбан не будет использовать ядерную сделку для давления на США по санкциям

Венгрия не станет использовать сотрудничество в ядерной энергетике с американской компанией Westinghouse как рычаг давления в вопросах санкций против России, заявил премьер-министр Виктор Орбан перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом. Он пояснил, что переговоры с организацией о поставках ядерного топлива для АЭС в Пакше являются отдельным направлением, не связанным с санкционной политикой.

Орбан назвал данное сотрудничество «пакетом возможностей» для Венгрии, а не инструментом решения политических вопросов. По его словам, на переговорах c Трампом будут обсуждаться «как проблемы, которые надо решить, в том числе санкции, так и возможности, которые необходимо использовать».

Ранее премьер-министр Венгрии сообщил, что надеется добиться от президента США исключения страны из антироссийских санкций. Он выразил уверенность, что Вашингтон предоставит Будапешту послабления для поставок энергоносителей из РФ.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов принять встречу президентов России и США Владимира Путина и Трампа, если стороны будут к ней готовы. Министр также подчеркнул, что разрешение кризиса на Украине станет одной из ключевых тем переговоров Орбана и главы Белого дома.