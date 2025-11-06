Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 19:40

Венгрия надеется добиться одной санкционной уступки от Трампа

Орбан выразил надежду, что Трамп исключит Венгрию из антироссийских санкций

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что надеется добиться от президента США Дональда Трампа исключения страны из антироссийских санкций. Он выразил уверенность, что Вашингтон предоставит Будапешту послабления для поставок энергоносителей из РФ, передает агентство MTI.

Ставки высоки, но переговоры не будут трудными, потому что я знаю президента, а он знает меня. Мы знакомы с предметом переговоров, мы просто должны договориться, — отметил политик на соответствующий вопрос журналистов.

Сообщается, что переговоры между Орбаном и Трампом состоятся в Белом доме 7 ноября. Уточняется, что Венгрия рассчитывает на послабления в новом пакете санкций, которые ввели против российских компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть»

Ранее стало известно, что премьер Венгрии рассчитывает на проведение саммита России и США в Будапеште. Также он готов при необходимости вновь поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о возможных переговорах. Орбан добавил, что в последний раз говорил с российским лидером 17 октября.

США
Венгрия
Виктор Орбан
Дональд Трамп
