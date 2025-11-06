Орбан не исключил проведения саммита России и США в Будапеште

Премьер Венгрии Виктор Орбан рассчитывает на проведение саммита России и США в Будапеште и готов при необходимости вновь поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, передает MTI. Политик рассказал об этом в ходе беседы с венгерскими журналистами на борту самолета по пути в Вашингтон.

Орбана спросили, когда он в последний раз общался по телефону с Путиным. Премьер-министр пояснил, что разговор состоялся 17 октября после сообщения о возможной встрече президентов России и США в Будапеште.

С тех пор в этом не было необходимости, но если будет нужно, то, конечно, я поговорю, — отметил Орбан.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов принять встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если стороны будут к ней готовы. Венгрия надеется, что саммит завершится соглашением, которое вернет мир в Центральную Европу, добавил он. Министр также подчеркнул, что разрешение кризиса на Украине станет одной из ключевых тем переговоров Орбана и Трампа. Их встреча состоится 7 ноября в Белом доме.